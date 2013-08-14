В столице пройдет четвертый творческий конкурс "Мой дом - моя забота"

С июня по декабрь в столице пройдет четвертый Всероссийский литературно-художественный конкурс "Мой дом – моя забота". Основной целью конкурса является поддержка литературно-художественного творчества, которая должна сформировать добрососедские отношения и возродить морально-нравственные основы.

В рамках конкурса будут присуждаться номинации "Соседи", "Творить, создавать, жить", "Общественный контроль в сфере ЖКХ", "Лифт: качество, комфорт, надежность!", "Телевидение будущего".

В этом году призовой фонд конкурса увеличился с 75 тысяч рублей (2009 год) до 360 тысяч рублей, а также впервые в конкурсе могут участвовать не только поэты, но и прозаики.

За последние годы в конкурсе приняли участие более 3000 поэтов из России, Франции, Индии, Германии, Молдовы и других стран.

В работе должны быть указаны: фамилия, имя и отчество автора, контактный телефон и адрес электронной почты. Также она должна быть подписана автором.

Прием работ осуществляется только по электронной почте prtsj@mail.ru с пометкой "На конкурс" до 1 декабря. С организаторами конкурса можно связаться по телефонам: 8-925-025-28-12, 8-926-668-49-57.

Администратором конкурса является известный столичный поэт Илья Бестужев.

Итоги конкурса будут подведены в декабре в Общественной палате.