В Москве выберут лучшего молодого художника

В московской центральной городской юношеской библиотеке имени М.А. Светлова стартовал второй ежегодный фестиваль "Здоровое детство – это я и ты", в рамках которого выберут самых талантливых молодых художников в возрасте от семи лет до 21 года, сообщается на сайте столичного департамента культуры.

Мероприятие проводится при содействии данного ведомства, а также некоммерческого фонда "Здоровая страна", Союза художников Москвы и учреждений общеобразовательного и профессионального образования.

Принять участие в конкурсе могут как обычные ребята, так и воспитанники гимназий, лицеев, детских общественных организаций и учреждений дополнительного образования. Заявки на участие принимаются до 1 декабря. Итоги фестиваля будут подведены 10 декабря. Награждение победителей состоится 14 декабря.

Жюри рассмотрит работы конкурсантов в любой художественной технике, будь то масло, акварель, гуашь, тушь или карандаш. При этом работы принимаются как на бумаге, так и на электронном носителе.

Отправить рисунок можно по электронной почте svetlovka_biblio@inbox.ru. Или же отдать методисту лично в руки, приехав по адресу: улица Большая Садовая, дом 1.

Подробности по телефону 8 (499) 254- 83- 64.