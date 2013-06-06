В Москве пройдет конкурс на лучший инновационный проект

Московский молодежный многофункциональный центр департамента культуры Москвы объявляет конкурс на лучший инновационный проект "Инновации для города".

МММЦ ищет молодых ученых, изобретателей, исследователей и проекты, которые могут улучшить или уже улучшают жизнь всех москвичей или конкретного дома или двора, а также инновации и перспективные идеи, которые способны улучшить городскую среду.

Прием заявок осуществляется до 20 июня на сайте www.icity.mymfc.ru. Возраст конкурсантов – от 14 до 30 лет.

Номинации конкурса: транспорт и навигация в городе; экология и рациональное природопользование; ИТ-технологии; новые материалы и технологии.

Победителей ждут призы - iPad и субсидия на проект в размере 30 тысяч рублей, место в коворкинге и консалтинг проекта от специалистов МММЦ, а также презентация проекта профильным департаментам Москвы.