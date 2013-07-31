31 июля 2013, 20:02Экономика
Кондитерская компания "Рошен" приостановила ввоз конфет в Россию
Украинская кондитерская компания "Рошен" добровольно приостановила экспорт всей своей продукции на территорию России, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя пресс-службы компании.
В компании также отметили, что российские таможенные органы не получали официального распоряжения о запрете на ввоз продукции компании от Роспотребнадзора.
Напомним, во вторник в Роспотребнадзоре сообщили, что на территорию России запрещен ввоз украинских конфет, которые производятся на четырех фабриках кондитерской компании "Рошен". Такое решение было принято после исследования кондитерских изделий.
Так, в молочном шоколаде был обнаружен бензопирен, обладающий канцерогенными свойствами. Кроме того, в продукции выявили токсические примеси и несоответствие информации о пищевой ценности изделий на этикетке.
Под запрет попали четыре фабрики компании "Рошен": киевская, мариупольская, кременчугская и винницкая, отметили в ведомстве.