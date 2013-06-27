Владимир Кузьмин и группа "Динамик" выступят в "Союзе композиторов"

Владимир Кузьмин. Фото: ucclub.ru

28 июня в джаз-клубе "Союз композиторов" выступит один из самых популярных рок-н-ролльщиков Владимир Кузьмин с рок-коллективом "Динамик".

Концерт начнется в 20.30. Стоимость билетов – от 900 рублей.

Кузьмин известен столичному слушателю по участию в ВИА "Самоцветы", "Карнавал", "Динамик". Кроме того, музыкант работал совместно с Аллой Пугачевой и писал для нее песни.

"На концертах Владимира Кузьмина, как прежде, звучат заводные мелодии и лирические любовные баллады, хорошо знакомые каждому", - сообщается в пресс-релизе.

Напомним, билеты на концерты вы можете купить на нашем сайте.

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