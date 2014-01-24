Панк-рок группа Samati устроит первый в этом году электронный концерт

31 января в Doolin House столичная группа Samati представит первый в этом году электронный концерт. Коллектив выступал с такими группами как ДДТ, "Пилот", Сергей Шнуров и группа "Рубль", "Ногу Свело", "Сектор Газовой Атаки".

Фото: samatiband.com

Примечательно, что участники группы являются официальными представителями музыкальных инструментов. Так, фронтмен группы Samati Юлия Фомина является официальным эндорсером гитар Daisy Rock в России. Также эндорсерами данных гитар являются Avril Lavigne, Dee Dee Ramone. Гитарист Николай Епифанов - эндорсер оборудования компании Thrash Electronics, бас-гитарист Игорь Бобков - бас-гитар Schecter Guitars, а барабанщик Ярослав Бойко - тарелок Soultone.

В ротации российских радиостанций находится песня группы "Миру нужен ты", записанная вместе со Славой Дацентом из группы Distemper.

Начало - в 18.00, стоимость билетов - 250 рублей. Купить билеты можно будет только в день концерта.