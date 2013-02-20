Концерт группы "Стиляги Band" перенесет москвичей в советскую эпоху

Фото: джаз-клуб "Союз композиторов"

В воскресенье, 24 февраля, в джаз-клубе "Союз композиторов" состоится концерт музыкального коллектива "Стиляги Band". Ребята в розовых пиджаках и пестрых рубашках визуально и музыкально передают эпоху 50-х годов.

"Репертуар группы основан на песнях из кинофильма "Стиляги". Также ребята исполняют стилизованные американские и советские шлягеры", - отмечают в "Союзе композиторов".

Харизма исполнителей, необычная подача музыкального материала – все это в полной мере воссоздает атмосферу безвозвратно ушедшей эпохи СССР.

Ностальгия под ритмы буги-вуги начнется в 20.30. Стоимость билетов – от 500 рублей.

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