В клубе "16 тонн" выступит рок-группа Motor-Roller

Фото: 16tons.ru
В московском клубе "16 тонн" 20 января выступит рок-группа Motor-Roller из Казахстана.
Музыканты исполняют песни на важные и вечные темы: о том, как жить в мире с миром, и о том, что мечты не так далеки, как порой кажется. Эта светлая лирика сопровождается хард-роковым звучанием, что производит немалый эффект на слушателя.
Группа Motor-Roller известна россиянам прежде всего "Песней о войне", которая долгое время была в ротации на радио и музыкальных телеканалах. Исполнители выпустили четыре альбома: "Сидя на глобусе" (1999), "Любовь весом 150 кг" (2003), "Рекламаbad" (2007) и "Апоптоз" (2010). Сейчас музыканты работают над новым альбомом "Music for the Scorpion".
Исполнители активно сотрудничают с российскими коллегами: к примеру, они записали песню "Утро в деревне" вместе с группой "ЧАЙФ". В 2012 году коллектив Motor-Roller открыл одну из сцен фестиваля "Нашествие".
Концерт музыкантов из союзной республики начнется в 20:00. Цена билетов - от 400 до 1000 рублей.