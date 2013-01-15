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Культура

15 января 2013, 18:37

В клубе "16 тонн" выступит рок-группа Motor-Roller

концерты рок Казахстан

Фото: 16tons.ru

В московском клубе "16 тонн" 20 января выступит рок-группа Motor-Roller из Казахстана.

Музыканты исполняют песни на важные и вечные темы: о том, как жить в мире с миром, и о том, что ме­чты не так да­ле­ки, как порой каже­тся. Эта све­тлая ли­ри­ка сопровождается хард-роковым зву­ча­нием, что производит немалый эффект на слушателя.

Группа Motor-Roller извест­на ро­ссиянам прежде всего "Песней о войне", ко­то­рая до­лгое время была в ро­та­ции на радио и му­зы­каль­ных телека­на­лах. Исполнители выпустили че­ты­ре альбома: "Сидя на гло­бу­се" (1999), "Любовь весом 150 кг" (2003), "Рекла­ма­bad" (2007) и "Апо­птоз" (2010). Сейчас му­зы­ка­нты работают над новым альбомом "Music for the Sco­rpi­on".

Исполнители ак­тив­но сот­руд­ничают с ро­ссийс­кими ко­лле­га­ми: к примеру, они записали песню "Утро в дере­вне" вместе с группой "ЧАЙФ". В 2012 году коллектив Motor-Roller отк­ры­л одну из сцен фе­сти­ва­ля "Нашест­вие".

Концерт музыкантов из союзной республики начнется в 20:00. Цена билетов - от 400 до 1000 рублей.

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