Маленьких москвичей приглашают совершить путешествие в Птичье царство
В субботу, 9 августа, в магазине "Книги и чудеса" в музее-заповеднике "Царицыно" для детей организуют путешествие в Птичье царство. Ребят научат мастерить птиц из бумаги. Также запланированы викторины.
Здесь же будут рассказывать сказки о пернатых. Юные посетители узнают, чем русская Жар-птица отличается от Жар-птицы американских индейцев, сообщили в пресс-службе департамента культуры Москвы.
Начало путешествия в 13.00. Магазин находится в визит-центре музея "Царицыно".
