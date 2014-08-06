Форма поиска по сайту

06 августа 2014, 11:57

Культура

Маленьких москвичей приглашают совершить путешествие в Птичье царство

В субботу, 9 августа, в магазине "Книги и чудеса" в музее-заповеднике "Царицыно" для детей организуют путешествие в Птичье царство. Ребят научат мастерить птиц из бумаги. Также запланированы викторины.

Здесь же будут рассказывать сказки о пернатых. Юные посетители узнают, чем русская Жар-птица отличается от Жар-птицы американских индейцев, сообщили в пресс-службе департамента культуры Москвы.

Начало путешествия в 13.00. Магазин находится в визит-центре музея "Царицыно".

