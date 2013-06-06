Около половины россиян перестали читать книги

Почти 45 процентов россиян признались, что за прошлый год не прочитали ни одной книги. Такие данные привела аналитик фонда "Общественное мнение" Екатерина Кожевина.

"Десять лет назад, когда мы проводили аналогичное исследование, эта цифра была существенно меньше - только 32 процента, что говорит о негативной тенденции", - сказала Кожевина.

Только 48 процентов россиян берут в руки произведения, включенные в школьную программу, после окончания среднего учебного заведения. В список наиболее часто перечитываемых книг входят "Мастер и Маргарита" Булгакова - произведение перечитали 22 процента опрошенных, "Тихий Дон" Шолохова - 12 процентов, "Война и мир" Толстого - 12 процентов, "Евгений Онегин" Пушкина - 8 процентов, "Преступление и наказание" Достоевского - 6 процентов, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Самой читающей аудиторией по-прежнему остаются женщины в возрасте 18-29 лет", - добавила аналитик. По словам Кожевиной, "любовь к литературе и ее изучение для большинства заканчиваются после выпускных экзаменов в школе".

Кроме того, по данным опроса, россияне считают, что из списка обязательной литературы для школьников следует исключить "Один день Ивана Денисовича" Солженицына, "Мы" Замятина и "Котлован" Платонова. По мнению Кожевиной, это связано с непониманием подростками этих произведений.

Опрос также показал, что 16 процентов россиян не видят необходимости изучать зарубежную литературу в школах.

Напомним, опрос фонда "Общественное мнение" проводился в апреле. В нем приняли участие 1 500 человек на всей территории России.