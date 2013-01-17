Международный Клуб лысых мужчин примет участие в крещенских купаниях

Международный Клуб лысых мужчин Brutalmen в ночь с 18 на 19 января примет участие в традиционных крещенских купаниях. В купели собираются окунуться от 50 до 80 его участников.

Вместе с ними в Крещенскую ночь будут купаться представительницы клубов любительниц лысых мужчин, блондинок и движения рыжеволосых красавиц.

Сбор состоится 18 января в 22.30 у метро "Речной вокзал".