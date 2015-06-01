В Зеленограде пройдет Международный фестиваль классической музыки

С 24 по 30 июня жители и гости столицы услышат мировые шедевры классической музыки в исполнении заслуженной артистки России Марины Тарасовой и известных музыкантов России и Европы.

Международный фестиваль классической музыки "Звезды России и стран Европы", который посвящен 40-летию творческой деятельности Марины Тарасовой, пройдет в культурном центре "Зеленоград". В мероприятии примут участие лауреаты всероссийских и международных конкурсов, заслуженные артисты России, обладатели различных премий и наград, а также известные музыканты из Европы. Об этом сообщает пресс-служба департамента культуры Москвы.

Программа фестиваля состоит из четырех тематических вечеров, на которых будут представлены работы трех художников. 24 июня зрители познакомятся с искусством Франции (художник проекта Мария Липилина), 25 июня – с искусством Германии (художник проекта Мария Липилина), 29 июня – с искусством Италии (художник Сильвестр Щедрин), 30 июня – с искусством России (художник Ксения Тюрина).

Марина Тарасова – виолончелистка с мировым именем, заслуженная артистка России, кавалер ордена Международного благотворительного фонда "Меценаты столетия", а также победитель международных конкурсов в Париже, Праге и Флоренции, лауреат Международного конкурса имени П.И. Чайковского в Москве.

Она является основателем и президентом благотворительного фонда "Международный салон классической музыки Марины Тарасовой и Александра Полежаева", благодаря которому за последние годы было организовано и проведено более 500 концертов для слушателей Зеленограда и Москвы с участием выдающихся музыкантов и коллективов.