Ваганьковское кладбище потеряло часть старинной ограды

Одно из самых известных московских кладбищ – Ваганьковское – лишилось ограды XIX века с коваными решетками на протяжении более 200 метров вдоль улицы 1905 Года. Изгородь не имела статуса комплексного объекта культурного наследия.

Как сообщили активисты движения "Архнадзор", ограда была уничтожена в рамках программы "Реконструкция и благоустройство".

Кроме того, беспокойство защитников старины вызывается состояние другой ограды – на Армянском Ваганьковском кладбище. Она располагается на захоронении известного московского предпринимателя и мецената Николая Тарасова (1882-1910), члена дирекции Московского Художественного театра и одного из создателей театра-кабаре "Летучая мышь".

В настоящее время ажурная изгородь находится в плачевном состоянии.