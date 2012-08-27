Детские кинотеатры в Москве объединят в сеть

27 августа 2012, 15:36
Столичный департамент культуры планирует создать "Московский молодежный кинокультурный центр" на базе 7 детских кинотеатров. Сейчас готовится соответствующее распоряжение.
В объединение войдут кинотеатры "Березка" в Новогиреево, "Вымпел" в Бабушкинском районе, "Искра" в Тимирязевском районе, "Молодежный" в Текстильщиках, "Полет" в Южном Тушино, "Салют" в Академическом районе и "Юность" в Щукино. Все они будут подчиняться одной дирекции, которая будет проводить единую информационную политику, выстраивать общий событийный ряд, контролировать использование и сохранность государственного имущества.
Как отмечают в пресс-службе департамента, основная задача нового объединения – расширение аудитории в государственных детских кинотеатрах за счет создания новых услуг и повышения их качества.
Маленькие однозальные кинотеатры в спальных районах сейчас не могут конкурировать с крупными киноцентрами. При этом зрителей интересуют премьеры, творческие встречи, театрализованные перфомансы, кинофестивали и другие мероприятия.
Объединение детских кинотеатров в единую сеть должно обеспечить маленькие госкинотеатры так называемой "первой копией"- премьеры детских фильмов и мультфильмов будут проходить в них одновременно со всеми киносетями. Важно, что стоимость кинопоказов останется доступной, а зарплата сотрудников вырастет в среднем на треть.
Пилотный проект по созданию культурно-досуговой площадки сейчас реализуется на базе детского кинотеатра "Полет". Там проходят вечерние сеансы выходного дня, идут премьерные показы, в том числе на открытой площадке, работает мастерская по изготовлению мультипликационных фильмов.
Этот опыт планируется распространить на все детские кинотеатры, которые войдут в "Московский молодежный кинокультурный центр".
Ссылки по теме
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: