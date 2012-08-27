Детские кинотеатры в Москве объединят в сеть

Столичный департамент культуры планирует создать "Московский молодежный кинокультурный центр" на базе 7 детских кинотеатров. Сейчас готовится соответствующее распоряжение.

В объединение войдут кинотеатры "Березка" в Новогиреево, "Вымпел" в Бабушкинском районе, "Искра" в Тимирязевском районе, "Молодежный" в Текстильщиках, "Полет" в Южном Тушино, "Салют" в Академическом районе и "Юность" в Щукино. Все они будут подчиняться одной дирекции, которая будет проводить единую информационную политику, выстраивать общий событийный ряд, контролировать использование и сохранность государственного имущества.

Как отмечают в пресс-службе департамента, основная задача нового объединения – расширение аудитории в государственных детских кинотеатрах за счет создания новых услуг и повышения их качества.

Маленькие однозальные кинотеатры в спальных районах сейчас не могут конкурировать с крупными киноцентрами. При этом зрителей интересуют премьеры, творческие встречи, театрализованные перфомансы, кинофестивали и другие мероприятия.

Объединение детских кинотеатров в единую сеть должно обеспечить маленькие госкинотеатры так называемой "первой копией"- премьеры детских фильмов и мультфильмов будут проходить в них одновременно со всеми киносетями. Важно, что стоимость кинопоказов останется доступной, а зарплата сотрудников вырастет в среднем на треть.

Пилотный проект по созданию культурно-досуговой площадки сейчас реализуется на базе детского кинотеатра "Полет". Там проходят вечерние сеансы выходного дня, идут премьерные показы, в том числе на открытой площадке, работает мастерская по изготовлению мультипликационных фильмов.

Этот опыт планируется распространить на все детские кинотеатры, которые войдут в "Московский молодежный кинокультурный центр".