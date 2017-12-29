Меган Маркл не сможет сыграть девушку Бонда из-за помолвки с принцем

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Американская актриса и фотомодель Меган Маркл не сможет сыграть роль девушки агента в новом фильме о Джеймсе Бонде. Ранее Маркл рассматривали как возможную исполнительницу этой роли, но помолвка с принцем Гарри лишила ее этой возможности, сообщает газета Sun.

По информации издания, ранее Маркл вошла в шорт-лист кандидатов для 25-го фильма "бондианы", который должен выйти на экраны в 2019 году. Тем не менее, из-за отношений с принцем ее пришлось вычеркнуть из списка. По словам продюсеров, после помолвки актриса стала "недосягаемой".

Отмечается, что Маркл была в числе пяти претенденток на роль девушки Бонда. В эту "пятерку" также попала звезда "Спасателей Малибу" Ильфенеш Хадера.

27 ноября наследник британского престола принц Гарри и Меган Маркл официально объявили о своей помолвке.

Также стало известно, что свадьба внука английской королевы и его избранницы пройдет в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Финансировать церемонию будут за счет средств королевской семьи.