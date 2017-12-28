Премьера фильма Германа-младшего "Довлатов" состоится 1 марта

Фото: ТАСС/Павел Головкин
Фильм "Довлатов" режиссера Алексея Германа-младшего выйдет в российский прокат 1 марта 2018 года.
Впервые на широком экране картину покажут в рамках Берлинского фестиваля, который откроется 15 февраля, сообщает "Газета.ру".
Фильм поборется за главную награду фестиваля – "Золотого медведя" – вместе с конкурсантами из Франции, Италии, Польши, Германии, Сербии, Швейцарии и Соединенных Штатов.
Кинолента Германа-младшего рассказывает о нескольких днях жизни писателя Сергея Довлатова в Ленинграде в 1971 году. Съемки прошли в воссозданных интерьерах важных мест для ленинградской интеллигенции. В фильме сыграли Данила Козловский и Елена Лядова, а главную роль исполнил сербский актер Милан Марич.
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