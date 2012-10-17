В клубе Дума пройдет киноночь с Джаредом Лето

18 октября в клубе "Дума" пройдет ночь фильмов с Джаредом Лето. Начало в 22.45.

Всего будет показано три фильма – "Господин Никто", "Шоссе" и "Одинокие сердца".

В "Господине Никто" Немо Никто – немощный старик в мире, где он – последний смертный. Накануне конца к нему приходит журналист, и Немо рассказывает ему свою историю, в которой несколько раз умирает.

Джек и Пайлот из "Шоссе" едут из Лас-Вегаса в Сиэттл на свой дряхлой машине. По дороге они посещают вечеринки, знакомятся со странными людьми и даже превращают свою машину в кабриолет. Одна беда – за ними по пятам следуют бандиты.

"Одинокие сердца" – история двух детективов, выслеживающих убийц Марту Бек и Раймона Мартинеза Фернандеза, известных под прозвищем "Одинокие сердца". Они убивали одиноких вдов, которые отвечали на рекламу в газете.

Вход на киноночь свободный. Для лиц старше 21 года.