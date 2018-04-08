Скончалась актриса Лейла Абашидзе

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Известная советская и грузинская актриса Лейла Абашидзе скончалась на 89-м году жизни. Это произошло в Тбилиси после тяжелой болезни, сообщает РИА Новости.

В последнее время актриса находилась в больнице.

Абашидзе в 1951 году закончила актерский факультет Тбилисского театрального института имени Шота Руставели. Снялась в полсотне фильмов, среди которых "Стрекоза", "Каджана", "Золотая тропа", "Наш двор", "Десница великого мастера", "Весна в Сакене", "Кето и Котэ", "Майя из Цхнети", "Заноза" и другие.

В 2009 году у кинотеатра имени Руставели в Тбилиси была открыта именная звезда Абашидзе. В 2010 году ей присвоили звание почетного гражданина Тбилиси.