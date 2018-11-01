"Хантер Киллер" не получил прокатное удостоверение

Фото: кадр из фильма "Хантер Киллер", режиссер Донован Марш
Американский боевик "Хантер Киллер", премьера которого в России назначена на 1 ноября, до сих пор не получил прокатное удостоверение министерства культуры РФ. Об этом сообщает сайт "Бюллетень кинопрокатчика" со ссылкой на компанию-дистрибьютора Megogo Distribution.
Компания разослала письмо кинотеатрам, в котором сообщила об отсутствии у нее прокатного удостоверения и попросила убрать фильм из расписания 1 ноября.
Фильм режиссера Донована Марша рассказывает, как состав американской подводной лодки спасает российского президента, попавшего в руки путчистов. Главные роли исполнили Джерард Батлер, Гари Олдман и Линда Карделлини.
Картина запрещена для показа на Украине. По мнению украинских властей, фильм демонстрирует мощь российской армии.
В середине октября возник скандал из-за съемок фильма "Праздник" режиссера Алексея Красовского. Картина рассказывает о семье чиновников, использующей свое привилегированное положение в блокадном Ленинграде. Секретарь партии "Единая Россия" Андрей Турчак призвал Минкульт отказать фильму в прокатном удостоверении.
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