Мастер-классы к Масленице: картины из стекла и валяние валенок

Фото: 2do2go.ru

Во время праздников хочется в полной мере ощутить их атмосферу. Именно поэтому интерактивная афиша 2do2go подобрала самые интересные праздничные мастер-классы - от валяния валенок до создания картин из стекла - которые поднимут настроение всем членам семьи.

С давних времен в России валенки были самой популярной зимней обувью. Как известно, мода циклична, и сегодня валенки вновь стали настоящим русским трендом. Для всех желающих профессионалы проведут мастер-класс по валянию валенок и научат изготавливать эту приятную и теплую обувь.

Скоро настанет лето, и, значит, пора хорошего настроения и ярких красок, в том числе и в одежде. Специалисты проведут мастер-класс по изготовлению красивых аксессуаров: поясов и браслетов, шарфиков и сережек, фенечек и подвесок. Все эти атрибуты вашего образа всегда будут привлекать особое внимание окружающих.

Чтобы научиться создавать картины из стекла, вам понадобятся фантазия и выдержка, так как для этого нужно определенным образом сложить кусочки в одно уникальное полотно. На мастер-классе вы сможете овладеть искусством витража - умению работать с цветным стеклом. Картина из стекла - прекрасное и оригинальное украшение любого интерьера, а также эффектный подарок дорогому и любимому человеку.