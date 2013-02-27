27 февраля 2013, 11:48Происшествия
Старый Головинский дворец по решению суда освободят от пристристроек
Здание старого Головинского дворца на Красноказарменной улице вскоре должны освободить от незаконных пристроек. Соответствующее постановление принял суд.
Памятник архитектуры 18 века давно превратился в общежитие. Один из владельцев квартир на первом этаже - Виталий Ключников - стал сдавать площади гастарбайтерам и открыл ресторан. Когда владельцу 700 квадратных метров стало не хватать места, он решил дополнить проект придворных архитекторов Ринальди и Кампорези тремя одноэтажными пристройками.
В результате был нарушен исторический облик всего дворцово-паркового комплекса. При этом бизнесмен заявляет, что действует на законных основаниях.
Снести пристройки по решению Могорсуда должны были еще в 2010 году. Однако Виталий Ключников не прекратил хозяйственную деятельность – в подвале был установлен мощный отбойник, после чего на сводах здания появились трещины.
В настоящее время Виталию Ключникову направлено уведомление об освобождении этих построек. В префектуре ЮВАО подготовлена проектно-сметная документация по демонтажу пристроек.