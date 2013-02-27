Старый Головинский дворец по решению суда освободят от пристристроек

Суд постановил снести пристройки к старому Головинскому дворцу

Здание старого Головинского дворца на Красноказарменной улице вскоре должны освободить от незаконных пристроек. Соответствующее постановление принял суд.

Памятник архитектуры 18 века давно превратился в общежитие. Один из владельцев квартир на первом этаже - Виталий Ключников - стал сдавать площади гастарбайтерам и открыл ресторан. Когда владельцу 700 квадратных метров стало не хватать места, он решил дополнить проект придворных архитекторов Ринальди и Кампорези тремя одноэтажными пристройками.

В результате был нарушен исторический облик всего дворцово-паркового комплекса. При этом бизнесмен заявляет, что действует на законных основаниях.

Снести пристройки по решению Могорсуда должны были еще в 2010 году. Однако Виталий Ключников не прекратил хозяйственную деятельность – в подвале был установлен мощный отбойник, после чего на сводах здания появились трещины.

В настоящее время Виталию Ключникову направлено уведомление об освобождении этих построек. В префектуре ЮВАО подготовлена проектно-сметная документация по демонтажу пристроек.