16 мая 2017, 00:06Общество
Список адресов, где появятся подъемники для инвалидов к осени 2017-го
Восточный административный округ:
- Суздальская улица, дом 12, корпус 4, подъезд 2
Западный административный округ:
- Можайское шоссе, дом 33, подъезд 1
- Улица Авиаторов, дом 8, подъезд 1
- Улица Авиаторов, дом 10, подъезд 2
- Улица Авиаторов, дом 16, подъезд 2
Северный административный округ:
- Дмитровское шоссе, дом 76, корпус, 1, подъезд 1
- Дубнинская улица, дом 42, корпус 1, подъезд 1
- Клязьминская улица, дом 17, подъезд 8
- Ангарская улица, дом 67, корпус 2, подъезд 1
- Улица Маршала Федоренко, дом 2, корпус 3 , подъезд 8
Северо-Восточный административный округ:
- Улица Пришвина, дом 17, подъезд 4
- Улица Лескова, дом 21, подъезд 4
- Улица Плещеева, дом 28, подъезд 3
- Мурановская улица, дом 12а, подъезд 4
- Отрадная улица, дом 3, подъезд 1
- Улица Бестужевых, дом 4, подъезд 5
- Алтуфьевское шоссе, дом 22а, подъезд 2
- Заревый проезд, дом 10, подъезд 7
- Лосевская улица, дом 1, корпус 4, подъезд 17
- Хибинский проезд, дом 14, подъезд 2
- Палехская улица, дом 17, подъезд 4
Северо-Западный административный округ:
- Ангелов переулок, дом 3, подъезд 3
- Ангелов переулок, дом 5, подъезд 1
- Пятницкое шоссе, дом 7, подъезд 8
- Митинская улица, дом 53, корпус 1, подъезд 1
- Улица Кулакова, дом 1, корпус 1, подъезд 2
- Улица Твардовского, дом 5, корпус 2, подъезд 7
- Улица Твардовского, дом 21, корпус 2, подъезд 5
- Улица Исаковского, дом 31, подъезд 3
- Проезд Донелайтиса, дом 20, подъезд 2
Троицкий административный округ:
- Троицк, Октябрьский проспект, дом 2, подъезд 3
Центральный административный округ:
- Большой Палашёвский переулок, дом 3, подъезд 1
- Волгоградский проспект, дом 17, подъезд 7
- Николоямский переулок, дом 4/6, подъезд 1
- Николоямский переулок, дом 3а, корпус 3, подъезд 1
Южный административный округ:
- Лебедянская улица, дом 24, корпус 1, подъезд 6
- Липецкая улица, дом 36/20, подъезд 8
- Харьковский проезд, дом 11, корпус 4, подъезд 4
- Востряковский проезд, дом 15, корпус 2, подъезд 2
- Улица Борисовские Пруды, дом 18, корпус 1, подъезд 8
- Братеевская улица, дом 21, корпус 2, подъезд 5
- Братеевская улица, дом 23, корпус 1, подъезд 7
- Загородное шоссе, дом 3, корпус 3, подъезд 1
- Севастопольский проспект, дом 5, корпус 3, подъезд 1
- Загородное шоссе, дом 7, корпус 4, подъезд 1
- Ореховый проезд, дом 9, подъезд 4
- Ореховый проезд, дом 15, подъезд 3
- Кантемировская улица, дом 22, корпус 1, подъезд 7
- Каширское шоссе, дом 53, корпус 3, подъезд 3
- Каширское шоссе, дом 55, корпус 1, подъезд 3
- Симферопольский бульвар, дом 7Б, подъезд 1
- Болотниковская улица, дом 3, корпус 1, подъезд 1
- Ореховый бульвар, дом 25, подъезд 5
- Каширское шоссе, дом 80, корпус 1, подъезд 3
- Гурьевский проезд, дом 9, корпус 1, подъезд 2
- Сумская улица, дом 6, корпус 1, подъезд 1
- Сумская улица, дом 6, корпус 5, подъезд 4
- Варшавское шоссе, дом 114, корпус 1, подъезд 7
- Варшавское шоссе, дом 114, корпус 2, подъезд 2
Юго-Восточный административный округ:
- Маршала Голованова улица, дом 1, подъезд 6
- Батайский проезд, дом 33, подъезд 2
- Шоссейная улица, дом 54, корпус 1, подъезд 5
- Улица Васильцовский Стан, дом 11, подъезд 8
Юго-Западный административный округ:
- Улица Вавилова, дом 25, подъезд 1
- Молодёжная улица, дом 4, подъезд 11
- Симферопольский бульвар, дом 14, корпус 3, подъезд 3
- Улица Генерала Антонова, дом 4, корпус 1, подъезд 5
- Улица Академика Волгина, дом 14, корпус 2, подъезд 4
- Улица Островитянова, дом 15, корпус 1, подъезд 4
- Улица Островитянова, дом 31, подъезд 11
- Улица Островитянова, дом 34, корпус 2, подъезд 1
- Старобитцевская улица, дом 11, подъезд 5
- Улица Грина, дом 12, корпус 1, подъезд 3
- Старобитцевская улица, дом 21, корпус 1, подъезд 2
- Улица Академика Виноградова, дом 10 , корпус 1, подъезд 1