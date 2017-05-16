Форма поиска по сайту

16 мая 2017, 00:06

Общество

Список адресов, где появятся подъемники для инвалидов к осени 2017-го

Восточный административный округ:

  • Суздальская улица, дом 12, корпус 4, подъезд 2

Западный административный округ:

  • Можайское шоссе, дом 33, подъезд 1
  • Улица Авиаторов, дом 8, подъезд 1
  • Улица Авиаторов, дом 10, подъезд 2
  • Улица Авиаторов, дом 16, подъезд 2

Северный административный округ:

  • Дмитровское шоссе, дом 76, корпус, 1, подъезд 1
  • Дубнинская улица, дом 42, корпус 1, подъезд 1
  • Клязьминская улица, дом 17, подъезд 8
  • Ангарская улица, дом 67, корпус 2, подъезд 1
  • Улица Маршала Федоренко, дом 2, корпус 3 , подъезд 8

Северо-Восточный административный округ:

  • Улица Пришвина, дом 17, подъезд 4
  • Улица Лескова, дом 21, подъезд 4
  • Улица Плещеева, дом 28, подъезд 3
  • Мурановская улица, дом 12а, подъезд 4
  • Отрадная улица, дом 3, подъезд 1
  • Улица Бестужевых, дом 4, подъезд 5
  • Алтуфьевское шоссе, дом 22а, подъезд 2
  • Заревый проезд, дом 10, подъезд 7
  • Лосевская улица, дом 1, корпус 4, подъезд 17
  • Хибинский проезд, дом 14, подъезд 2
  • Палехская улица, дом 17, подъезд 4

Северо-Западный административный округ:

  • Ангелов переулок, дом 3, подъезд 3
  • Ангелов переулок, дом 5, подъезд 1
  • Пятницкое шоссе, дом 7, подъезд 8
  • Митинская улица, дом 53, корпус 1, подъезд 1
  • Улица Кулакова, дом 1, корпус 1, подъезд 2
  • Улица Твардовского, дом 5, корпус 2, подъезд 7
  • Улица Твардовского, дом 21, корпус 2, подъезд 5
  • Улица Исаковского, дом 31, подъезд 3
  • Проезд Донелайтиса, дом 20, подъезд 2

Троицкий административный округ:

  • Троицк, Октябрьский проспект, дом 2, подъезд 3

Центральный административный округ:

  • Большой Палашёвский переулок, дом 3, подъезд 1
  • Волгоградский проспект, дом 17, подъезд 7
  • Николоямский переулок, дом 4/6, подъезд 1
  • Николоямский переулок, дом 3а, корпус 3, подъезд 1

Южный административный округ:

  • Лебедянская улица, дом 24, корпус 1, подъезд 6
  • Липецкая улица, дом 36/20, подъезд 8
  • Харьковский проезд, дом 11, корпус 4, подъезд 4
  • Востряковский проезд, дом 15, корпус 2, подъезд 2
  • Улица Борисовские Пруды, дом 18, корпус 1, подъезд 8
  • Братеевская улица, дом 21, корпус 2, подъезд 5
  • Братеевская улица, дом 23, корпус 1, подъезд 7
  • Загородное шоссе, дом 3, корпус 3, подъезд 1
  • Севастопольский проспект, дом 5, корпус 3, подъезд 1
  • Загородное шоссе, дом 7, корпус 4, подъезд 1
  • Ореховый проезд, дом 9, подъезд 4
  • Ореховый проезд, дом 15, подъезд 3
  • Кантемировская улица, дом 22, корпус 1, подъезд 7
  • Каширское шоссе, дом 53, корпус 3, подъезд 3
  • Каширское шоссе, дом 55, корпус 1, подъезд 3
  • Симферопольский бульвар, дом 7Б, подъезд 1
  • Болотниковская улица, дом 3, корпус 1, подъезд 1
  • Ореховый бульвар, дом 25, подъезд 5
  • Каширское шоссе, дом 80, корпус 1, подъезд 3
  • Гурьевский проезд, дом 9, корпус 1, подъезд 2
  • Сумская улица, дом 6, корпус 1, подъезд 1
  • Сумская улица, дом 6, корпус 5, подъезд 4
  • Варшавское шоссе, дом 114, корпус 1, подъезд 7
  • Варшавское шоссе, дом 114, корпус 2, подъезд 2

Юго-Восточный административный округ:

  • Маршала Голованова улица, дом 1, подъезд 6
  • Батайский проезд, дом 33, подъезд 2
  • Шоссейная улица, дом 54, корпус 1, подъезд 5
  • Улица Васильцовский Стан, дом 11, подъезд 8

Юго-Западный административный округ:

  • Улица Вавилова, дом 25, подъезд 1
  • Молодёжная улица, дом 4, подъезд 11
  • Симферопольский бульвар, дом 14, корпус 3, подъезд 3
  • Улица Генерала Антонова, дом 4, корпус 1, подъезд 5
  • Улица Академика Волгина, дом 14, корпус 2, подъезд 4
  • Улица Островитянова, дом 15, корпус 1, подъезд 4
  • Улица Островитянова, дом 31, подъезд 11
  • Улица Островитянова, дом 34, корпус 2, подъезд 1
  • Старобитцевская улица, дом 11, подъезд 5
  • Улица Грина, дом 12, корпус 1, подъезд 3
  • Старобитцевская улица, дом 21, корпус 1, подъезд 2
  • Улица Академика Виноградова, дом 10 , корпус 1, подъезд 1

