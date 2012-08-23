У Комитета гражданских инициатив появился свой сайт

Общественная организация Комитет гражданских инициатив обзавелась собственным сайтом. Об этом 23 августа в своем блоге сообщил бывший министр финансов, ныне председатель КГИ Алексей Кудрин.

На портале представлены новости и информация о проектах КГИ. Кроме того, новый ресурс содержит аналитический обзор о муниципальных выборах, которые пройдут в стране 14 октября.

Ранее эти сведения Кудрин размещал на своем личном сайте.

Добавим, что Комитет гражданских инициатив был создан в апреле 2012 года. По словам организаторов, главная задача КГИ – объединение профессионалов с целью донесения гражданских инициатив до представителей власти.