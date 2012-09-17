Пользоваться умными досками педагогов Москвы научат по интернету

Московским учителям через интернет объяснят, как пользоваться интерактивными досками. Специальное обучение педагогов решили организовать в столичном департаменте образования.

Посредством проведения вебинаров (онлайн-уроков) учителям расскажут, как правильно пользоваться новым оборудованием - интерактивными досками - при проведении занятий. По данным департамента образования, в московские школы поступило около 10 тысяч таких досок.

Как сообщает пресс-служба департамента, занятия будут проходить в течение полутора часов два раза в неделю: по вторникам и четвергам с 15.00 до 16.30. Учителя смогут подключаться к вебинарам, используя специальную гиперссылку. Обучать педагогов будут преподаватели учебно-методического центра по информационно-аналитической работе департамента образования.

Материалы прошедших уроков уже размещены на сайте Единой образовательной информационной среды. Также там организован форум учителей.

Заинтересованность московских педагогов в онлайн-уроках будет оцениваться количеством подключений. К первому вебинару, который состоялся в сентябре 2012 года, подключилось более 200 человек.

Проводиться онлайн-уроки будут до конца 2012 года - до тех пор, пока не снизится количество подключений.

Напомним, современную технику - ноутбуки, интерактивные доски и мобильные компьютерные классы - власти Москвы предоставили школам еще летом 2012 года. Однако, по информации департамента информационных технологий столицы, каждая десятая школа Москвы не использует новые устройства. Ноутбуки и интерактивные доски достают там только на время проверок, а затем убирают обратно.

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