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30 декабря 2013, 13:33

Происшествия

Судебные приставы Москвы в 2013 году взыскали более 400 млн рублей

Свыше 400 миллионов рублей по различным искам столичные судебные приставы взыскали в пользу властей города, сообщил заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Москве Александр Юдин.

Кроме того, ведомством были приняты меры, которые были направлены на ограничение въезда в Россию для физических лиц, передает ИТАР-ТАСС.

В частности, было депортировано более пяти тысяч иностранцев, незаконно находившихся на территории России, - отметил Юдин.

Кроме того, сотрудники ведомства добились сноса 1693 незаконно возведенных построек в городе Москве. К числу подобных строений относились и два дорогих особняка на Карамышеской набережной в Москве.

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