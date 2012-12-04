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04 декабря 2012, 16:31

Спорт

Винер сохранила пост главы федерации художественной гимнастики России

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер была переизбрана на этот пост по итогам отчетной конференции организации, которая состоялась 4 декабря.

Участники конференции единогласно переизбрали Винер на должность президента, сообщает РИА Новости. Таким образом, Винер будет исполнять обязанности главы ВФХГ еще четыре года.

Винер стоит во главе федерации с 2008 года, а также более десяти лет является главным тренером национальной сборной России по художественной гимнастике.

Отметим, что на Олимпийских играх в Лондоне наши гимнастки завоевали две золотых награды.

художественная гимнастика
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