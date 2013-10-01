Московское "Динамо" обыграло "Северсталь" в матче КХЛ

Хоккеисты московского "Динамо" обыграл череповецкую "Северсталь" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу столичного клуба.

В "Динамо" отличились Филип Новак, забивший на 7-ой минуте, Константин Волков - на 12-ой, Мартиньш Карсумс - на 18-ой. За череповецкий клуб единственную шайбу забросил Николай Бушуев на 27-ой минуте.

В следующем матче московское "Динамо" встретиться в Ярославле с "Локомотивом".