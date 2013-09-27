На фестивале "Выбираю трезвость!" в "Кузьминках" пройдут народные игры

Фото: ИТАР-ТАСС

6 октября, в Международный День трезвости, в парке "Кузьминки" состоится фестиваль "Выбираю трезвость!". Как сообщают организаторы, в мероприятии примут участие около двух тысяч ведущих трезвый образ жизни молодых людей. В рамках фестиваля пройдут массовые народные игры: старинные "Молодецкие забавы" и "Стеношные бои".

Также пройдут фотовыставка "Трезвый мир" и выставка народных промыслов, где мастера-ремесленники проведут мастер-классы по керамике, традиционной лоскутной и лыковой кукле. Самые маленькие смогут научиться рисовать песком. В 15.00 состоится перфоманс "Уничтожение "зеленого змия".

Участники фестиваля смогут заработать местную валюту – здравли, которую можно будет обменять на памятные значки и ленты трезвости. Для этого надо участвовать в конкурсах частушек и скороговорок, разгадывать загадки, подтягиваться на перекладине и соревноваться в других конкурсах.

На сцене будут выступать хип-хоп артисты BadChip, DarVIN и "Троян", девушки из народного ансамбля "Белое злато", балалаечник Алексей Архиповский, гусляр Любослав Субботин, барды Владислав Галынин, Вадим Шабунин и Игорь Бороздов.

Вечером вся площадка фестиваля превратится в большую поляну, где участники соберутся в огромный хоровод.

Начало мероприятия – в 13.00, вход свободный.