Благоустройство Измайловского проспекта обойдется в 13,5 млн рублей

На Измайловском проспекте высадят деревья и кустарники, а также обустроят цветники – столичные власти объявили конкурс на благоустройство улицы. Максимальная цена контракта – 13,5 миллионов рублей. Соответствующий заказ появился на портале госзакупок.

Согласно документации, подрядчик должен будет высадить 396 кустарников, 6,5 тысячи однолетников в цветники и 856 в цветочницы, а также устроить 5,6 тысяч квадратных метров газона.

Кроме озеленения, будет выложен новый бордюрный камень, заменено асфальтобетонное покрытие, и вывезен весь строительный мусор.