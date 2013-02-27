Форма поиска по сайту

27 февраля 2013, 12:27

Власти Зеленограда проведут публичные слушания по проекту гостиницы

В районе Силино Зеленоградского округа построят гостиницу на 200 мест. Жители района смогут принять участие в обсуждении проекта – управа района объявила публичные слушания.

С 4 по 18 марта в здании управы будет работать экспозиция проекта с информационными материалами. 19 марта состоятся слушания, начало в 18:00, сообщает пресс-служба префектуры ЗелАО.

Гостиница появится недалеко от Школьного озера. На площади в 0,76 га построят 12-этажное здание и парковку. Больше половины территории – 4 тысячи квадратных метров – озеленят.

Посмотреть на будущую гостиницу и высказать свое мнение по поводу проекта можно будет по адресу: Зеленоград, корп.1123, 1 этаж помещения управы района Силино. График работы экспозиции - с 10:00 до 17:00, перерыв на обед - с 12:00 до 12:45.

гостиницы проекты публичные слушания озеленение города

