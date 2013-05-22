Москомархитектура объявила конкурс на гостиничный комплекс в ЦАО

Москомархитектура объявила закрытый конкурс на архитектурное решение многофункционального гостиничного комплекса "Царев сад" на Софийской набережной.

"Основной задачей является разработка вариантов архитектурно-градостроительного решения объекта, характеристики которого соответствуют историко-культурной значимости и градоформирующим особенностям территории, расположенной в центральной части города", – сообщает пресс-служба Москомархитектуры.



Многофункциональный гостиничный комплекс "Царев сад" включает в себя апарт-отель wellness-центр и ресторан.