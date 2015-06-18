Здания РАНХиГС на проспекте Вернадского реконструируют

Два учебных корпуса, общежитие и гостиницу Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации ждет реконструкция. Разрешение на работы по адресу: проспект Вернадского, дом № 84 выдал Мосгосстройнадзор, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе реконструкции здание утеплят, при этом сохранят архитектурные решения фасадов, заменят оконные блоки, витражи, наружные двери, лифты, внутренние инженерные сети, обустроят пандусы и подъемники.

Кроме того, для соблюдения современных норм пожарной безопасности изменят планировку зданий. Перепланировка двух учебных корпусов также позволит создать дополнительные аудитории общей площадью более 7,5 тысячи квадратных метров, рассчитанные на 3633 студента.