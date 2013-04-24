Минобрнауки открыло "горячую линию" по приему в школы, детсады и вузы

В Министерстве образования и науки начала работу "горячая линия" по вопросам приемной кампании 2013 года. Она будет работать по будням с 9.00 до 16.00 до 10 августа 2013 года.

По телефону 8 (495) 539-55-20 можно получить информацию по вопросам приема на обучение в детские сады, школы, учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования. Кроме того, консультанты ответят на вопросы о переводе и отчислении их учреждений образования.

В прошлом году за время работы "горячей линии" Минобрнауки (с 23 января по 10 августа) на нее поступило около 6 тысяч обращений. Большинство из них касалось вопросов профессионального образования.