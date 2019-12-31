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Общество

20:08

"Космический" праздник на Тверской набирает обороты

город праздники общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Десятки тысяч москвичей и туристов слушают выступления популярных музыкантов, смотрят спектакли, участвуют в спортивных занятиях и фотографируются на фоне необычных арт-объектов на "космическом" празднике на Тверской улице, сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

По данным на 19:00, на сценах праздника прошло уже более 30 выступлений, а непосредственно на улице – среди зрителей – более 420 анимационных программ и спектаклей.

За первые восемь часов на празднике прошло уже 80 спортивных программ. Самыми популярными остаются занятия в детском сноуборд-парке. Свои силы в этом виде спорта попробовало почти 2000 ребят.

Еще 800 человек покачались на "космических качелях" и более 600 – прокатилось на тюбингах. Гости уже поучаствовали в 224 мастер-классах. Наибольшим интересом среди посетителей пользуются занятия по созданию елочных игрушек и программы в "Мастерской робототехники".

Более 500 посетителей сыграло в интеллектуальные игры – "Что? Где? Когда?" и BrainZona.

Более тысячи мастер-классов пройдет на Тверской в новогодние праздники


Развлечения продлятся до 03:00. Гостей ожидают музыкальный проект "Новогодняя классика" солиста театра "Геликон-Опера" Дмитрия Янковского, концерты Виа "Татьяна", Guru Groove Foundation и "Мистер Твистер".

Также на Тверской пройдут выступления Isaac Nightingale, "Билет в ностальгию" и Анны Ворфоломеевой, AMCHI, Гоши Куценко и группы "ГК", коллектива Easy M и других исполнителей.

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