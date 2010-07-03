Московские рестораны примут участие в праздновании Дня города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Московские рестораны примут участие в праздничной программе Дня города, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.
Гостям предложат котлеты по-московски, бургеры в "русском стиле" и много интересных блюд разных народов Советского Союза.
День города отметят 7 и 8 сентября, тематика праздника будет связана с 80-летним юбилеем ВДНХ. По традиции Тверскую улицу сделают пешеходной. Там запланировано порядка 600 мероприятий.
"Мосгорсправка": День города
К празднику столицу украсят свыше 2,8 тысячи конструкций. В темное время суток заработает праздничный режим архитектурно-художественной подсветки, а на различных типах рекламных носителей появятся 1100 поздравительных плакатов.
В городе подготовят 33 площадки для просмотра праздничных фейерверков. Представления начнутся 7 сентября в 21:00 и продлятся не менее пяти минут.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.