Московские рестораны примут участие в праздновании Дня города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московские рестораны примут участие в праздничной программе Дня города, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

Гостям предложат котлеты по-московски, бургеры в "русском стиле" и много интересных блюд разных народов Советского Союза.

День города отметят 7 и 8 сентября, тематика праздника будет связана с 80-летним юбилеем ВДНХ. По традиции Тверскую улицу сделают пешеходной. Там запланировано порядка 600 мероприятий.

"Мосгорсправка": День города

К празднику столицу украсят свыше 2,8 тысячи конструкций. В темное время суток заработает праздничный режим архитектурно-художественной подсветки, а на различных типах рекламных носителей появятся 1100 поздравительных плакатов.

В городе подготовят 33 площадки для просмотра праздничных фейерверков. Представления начнутся 7 сентября в 21:00 и продлятся не менее пяти минут.