ВДНХ и парк "Останкино" закрыли из-за непогоды

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Территорию ВДНХ и парка "Останкино" закрыли с 15:00 из-за ожидаемых дождя, грозы и порывистого ветра, сообщает пресс-служба главной выставки страны.

Все запланированные мероприятия отменены, а купленные на 30 июня билеты компенсируют. Горожан попросили воздержаться от прогулок по территории ВДНХ.

Отмечается, что на территории парка проводится большое количество ремонтных и реставрационных работ, при осуществлении которых соблюдаются все необходимые меры безопасности, однако неблагоприятные погодные условия осложняют обстановку.

Также с 15:00 часов закрыт для посещения Московский зоопарк, чтобы предотвратить потенциально опасные ситуации и минимизировать риск для жизни и здоровья посетителей.

Ранее для безопасности горожан в городе ввели ограничения в работе парков, уличной торговли, а также временные ограничения в работе фан-зоны на Воробьевых горах.

Погода в столице испортится уже днем в субботу из-за атмосферного фронта, атакующего Москву и область с северо-запада и юга Европейской России. По прогнозам синоптиков, 30 июня с сохранением до конца суток 1 июля в столице ожидается дождь, местами сильный, гроза, град и ветер с порывами до 17–22 метров в секунду.

Гидрометцентр объявил желтый уровень опасности. В МЧС жителям напомнили, что в такую погоду не следует укрываться и парковать машины под деревьями, шаткими конструкциями и рекламными щитами. Владельцев московских кафе попросили закрыть летние веранды из-за непогоды.

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