Встреча Благодатного огня в Москве. Прямой эфир





Благодатный огонь доставлен в аэропорт Внуково специальным рейсом из Израиля. Далее святыню повезут в храм Христа Спасителя на Пасхальное богослужение, которое проведет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В этом году традиционная встреча святыни с участием верующих и раздачей огня в аэропорту отменена из-за пандемии коронавируса.

Возжечь лампаду от Благодатного огня, соблюдая масочный режим и прочие меры предосторожности, можно будет в 15 столичных храмах, в числе которых собор в Елохове, храм Знамения Пресвятой Богородицы в Зарядье, храм Живоначальной Троицы в Старых Черемушках, храм Всех Святых на Соколе и другие.