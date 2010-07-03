В Москве отремонтируют еще одно здание детской школы искусств имени Рихтера

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

В столице отреставрируют здание изобразительного отделения детской школы искусств имени Рихтера. Исполнителя работ выберут на аукционе, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Школа расположена на первом этаже 17-этажного жилого дома. Строителям предстоит провести капремонт помещений, кровли и фасада здания. Планируется установить шумоизоляцию, заменить подоконники, окна и двери.

Также в помещениях обновят сантехнику и демонтируют решетки на окнах.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 8 мая. Торги намечены на 20 мая. Работы должны быть выполнены за шесть месяцев с даты заключения контракта.

Ранее капремонт завершился еще в одном здании школы, расположенном на Каширском шоссе. Там отремонтировали фасад, смонтировали акустические потолки, заменили напольное покрытие, окна и двери.

В здании установили кондиционеры и светодиодные энергосберегающие светильники. Также на бюджетные средства были приобретены 30 новых музыкальных инструментов.

Работы в обоих зданиях проходят в рамках проекта "Искусство – детям", который запустили в 2018 году. До конца года планируют отремонтировать 10 зданий. Еще около 50 ждет текущий ремонт.