В Москве отремонтируют еще одно здание детской школы искусств имени Рихтера

В столице отреставрируют здание изобразительного отделения детской школы искусств имени Рихтера. Исполнителя работ выберут на аукционе, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Школа расположена на первом этаже 17-этажного жилого дома. Строителям предстоит провести капремонт помещений, кровли и фасада здания. Планируется установить шумоизоляцию, заменить подоконники, окна и двери.
Также в помещениях обновят сантехнику и демонтируют решетки на окнах.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 8 мая. Торги намечены на 20 мая. Работы должны быть выполнены за шесть месяцев с даты заключения контракта.
Ранее капремонт завершился еще в одном здании школы, расположенном на Каширском шоссе. Там отремонтировали фасад, смонтировали акустические потолки, заменили напольное покрытие, окна и двери.
В здании установили кондиционеры и светодиодные энергосберегающие светильники. Также на бюджетные средства были приобретены 30 новых музыкальных инструментов.
Работы в обоих зданиях проходят в рамках проекта "Искусство – детям", который запустили в 2018 году. До конца года планируют отремонтировать 10 зданий. Еще около 50 ждет текущий ремонт.
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