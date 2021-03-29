Парк Горького запустит проект по защите птиц "Крылатые соседи"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим
Парк Горького с 3 апреля запускает проект "Крылатые соседи". Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорпарка.
"Крылатые соседи" – это интеллектуальное приключение с погружением в живую природу, насыщенный марафон с научной программой и использованием современных девайсов для мониторинга птиц, яркий праздник с участием экспертов, ученых, бердвотчеров и современных художников, а также возможность развивать Парк Горького вместе с его командой", – говорится в сообщении организаторов проекта.
Проект рассчитан на несколько лет. Его цель – защита пернатых, проживающих на территории парка, создание комфортных условий для их гнездования и увеличения популяции птиц, запуск системы мониторинга численности особей и определение видового разнообразия.
Помимо команды Парка Горького, в нем участвуют эксперты МГУ имени Ломоносова и МГТУ имени Баумана, профессиональные орнитологи и бердвотчеры.
В день старта проекта "Крылатые соседи" посетителей ждет насыщенная программа, которая начнется в 10:30 и продлится до самого вечера: лекции орнитологов и встречи с бердвотчерами, мастер-классы с участием именитых художников и птичья вечеринка, создание арт-объектов и квесты. В рамках проекта в парке повесят порядка 100 скворечников, а также установят компактные камеры с датчиками движения.
Мероприятия будут проходить одновременно на нескольких площадках. Тем, кто придет первым, можно будет поучаствовать в квесте "Птичий переполох", а в 14:00, вооружившись биноклем, отправиться искать птиц вместе с профессиональным бердвотчером Марией Монаховой. В этот день также можно будет повесить в парке скворечники, заранее изготовленные в мастерской парка.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: