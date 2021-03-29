Парк Горького запустит проект по защите птиц "Крылатые соседи"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Парк Горького с 3 апреля запускает проект "Крылатые соседи". Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорпарка.

"Крылатые соседи" – это интеллектуальное приключение с погружением в живую природу, насыщенный марафон с научной программой и использованием современных девайсов для мониторинга птиц, яркий праздник с участием экспертов, ученых, бердвотчеров и современных художников, а также возможность развивать Парк Горького вместе с его командой", – говорится в сообщении организаторов проекта.

Проект рассчитан на несколько лет. Его цель – защита пернатых, проживающих на территории парка, создание комфортных условий для их гнездования и увеличения популяции птиц, запуск системы мониторинга численности особей и определение видового разнообразия.

Помимо команды Парка Горького, в нем участвуют эксперты МГУ имени Ломоносова и МГТУ имени Баумана, профессиональные орнитологи и бердвотчеры.

В день старта проекта "Крылатые соседи" посетителей ждет насыщенная программа, которая начнется в 10:30 и продлится до самого вечера: лекции орнитологов и встречи с бердвотчерами, мастер-классы с участием именитых художников и птичья вечеринка, создание арт-объектов и квесты. В рамках проекта в парке повесят порядка 100 скворечников, а также установят компактные камеры с датчиками движения.

Мероприятия будут проходить одновременно на нескольких площадках. Тем, кто придет первым, можно будет поучаствовать в квесте "Птичий переполох", а в 14:00, вооружившись биноклем, отправиться искать птиц вместе с профессиональным бердвотчером Марией Монаховой. В этот день также можно будет повесить в парке скворечники, заранее изготовленные в мастерской парка.