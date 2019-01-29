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15:01

В главном доме усадьбы Головиных остановили незаконные работы

город культура

15:01

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Несогласованные работы в главном доме усадьбы Головиных в Потаповском переулке приостановили. Здание является объектом культурного наследия федерального значения, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как уточняется, 16 января сотрудник столичного департамента культурного наследия обнаружил, что там проводят незаконные работы.

"Установлено, что в момент проверки арендатор штукатурил и окрашивал стены, а также вел электромонтажные работы без разрешения Мосгорнаследия", – говорится в сообщении.

Арендатору памятника выдано предписание на приостановку проводимых работ, возбуждено дело об административном правонарушении.

"Причиной стало отсутствие у подрядчика действующей лицензии для работы на памятниках. Как мы видим, правообладателя это не остановило, и теперь его ждет административная ответственность", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента культурного наследия столицы Алексея Емельянова.

Ранее сообщалось, что главный дом усадьбы XVIII века на Малой Ордынке признали памятником архитектуры и внесли в реестр объектов культурного наследия.

За состоянием дома будет следить Мосгорнаследие. Владельцам и арендаторам придется согласовывать с комитетом проведение любых работ.

город культура

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