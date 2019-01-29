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11:06

ЦОДД увеличил количество экипажей дорожного патруля

город транспорт

11:06

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Количество экипажей дорожного патруля ГКУ "Центр организации дорожного движения" увеличили до 67 автомобилей.

"С нами теперь сразу 67 экипажей дорожного патруля, это в три раза больше, чем было вчера. В три раза больше водителей под их защитой", – говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.

Ранее сообщалось, что ЦОДД планирует увеличить количество велопатрульных в столице в 2019 году. Велопатруль появился в столице 25 июля 2018 года. Патрульные помогают велосипедистам, пешеходам и даже автомобилистам. На смену они выезжают с ремкомплектом для велосипеда, бланками европротокола, а также аптечкой, водой и огнетушителем.

"Москва в цифрах": "Дорожный патруль"

город транспорт

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