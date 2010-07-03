Апарт-отель из трех башен построят на северо-западе Москвы

Фото: stroi.mos.ru

Апарт-отель, состоящий из трех башен, построят на северо-западе столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мосгосстройнадзора.

"Выдано разрешение на строительство гостинично-апартаментного комплекса на северо-западе столицы. Объект расположится по адресу: Волоколамское шоссе, владение 81, корпус 2 (СЗАО, Покровское-Стрешнево)", – объявили в комитете.

Застройщик планирует возвести три 25-этажные башни с трапециевидной формой корпуса. Каждое здание будет размещено по отдельности, однако внутри, на подземном уровне, их объединит парковка на 220 машин.

В каждой из трех башен оборудуют лобби со стойкой для встречи гостей, административные кабинеты, помещение с поддоном для мытья лап животных и иные технические помещения. На всех остальных этажах расположатся жилые апартаменты.

Ранее стало известно, что в трехзвездочный апарт-отель планируют переоборудовать здание бывшей Таганской тюрьмы. Гостиницу разместят в административном корпусе – последнем сохранившемся зданием тюремного комплекса.

