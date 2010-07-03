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Москва 24

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11:25

Посетители нацпарка "Лосиный остров" могут встретить однорогого лося

город животные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Посетители национального парка "Лосиный остров" могут встретить однорогого лося, поскольку животные начали сбрасывать рога. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу парка.

Сотрудники парка пояснили, что рога животных представляют собой производное кожи, как ногти или волосы. Они начинают расти в середине весны, а процесс отпадания начинается обычно в ноябре – декабре. Сброс рогов – это естественный процесс, однако происходит он неравномерно, отмечают специалисты.

"Этот процесс неравномерен, поэтому существует вероятность встретить в нацпарке "Лосиный остров" однорогого лося. Беспокоиться жителям не нужно", – подчеркнули в пресс-службе.

Ранее специалисты подсчитали, что в национальном парке "Лосиный остров" обитают около 45 лосей и 150 пятнистых оленей. Самые крупные обитатели "Лосиного острова" – лось, кабан и пятнистый олень.

На территории "Лосиного острова" регулярно проводят учет количества животных, следят за состоянием каждой популяции, ведут научную работу. Сотрудники "Лосиного острова" также ведут борьбу с браконьерством, организуют подкормку зверей и птиц в холода.

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