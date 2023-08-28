14:49События
Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную программе ВДНХ на осень
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
29 августа состоится пресс-конференция "Итоги летнего сезона на ВДНХ и программа к новому учебному году".
К предстоящей осени главная выставка страны подготовила насыщенную программу. Спикеры расскажут о том, какие активности будут ждать гостей ВДНХ, а также подведут итоги летнего сезона.
Перед собравшимися выступят:
- заместитель генерального директора по развитию ВДНХ Елена Жук;
- директор департамента музейно-выставочной, образовательной и экскурсионной деятельности ВДНХ Наталья Задворная.
Смотрите прямую трансляцию 29 августа в 14:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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