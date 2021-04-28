Жителям столицы рассказали, как благоустраивают Московскую аллею

10:27
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столице продолжается благоустройство территории, которая прилегает к станциям метрополитена "Динамо" Замоскворецкой линии и "Петровский парк" Большой кольцевой линии. Специалисты проводят работы на Московской аллее, около стадиона "Динамо", а также в зоне между двумя вестибюлями одноименной станции метро. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.
Общая площадь территории составляет 21,6 тысячи квадратных метров.
На данный момент специалисты переносят под землю воздушные кабельные линии и завершают укладку бордюрного камня, который отделит проезжую часть от тротуаров. Как отметили в пресс-службе департамента капитального ремонта, завершены все демонтажные и земляные работы.
"Почти завершено устройство кабельной канализации, общая протяженность которой составит 7,8 тысячи метров. Подземное размещение кабельных линий не только освобождает небо над улицами от сплетения проводов, но и создает более надежные и безопасные условия их использования", – уточнили в ведомстве.
Кроме того, в настоящее время почти закончено мощение дорожек возле Петровского парка. Аналогичные работы у станции метрополитена выполнены на 50%. Перед укладкой нового покрытия была сделана гидроизоляция, что исключит попадание влаги в помещения подземки. В будущем специалистам предстоит заменить асфальт на проезжей части.
Ранее началось благоустройство территории возле будущего вокзала "Восточный". Уточняется, что процесс благоустройства пройдет в два этапа. Во время первого из них специалисты приведут в порядок пешеходные маршруты от жилого сектора к вокзалу, а затем обустроят удобные подъезды для транспорта.
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