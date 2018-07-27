Футбольное поле с подогревом появится на востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы
На востоке Москвы появится круглогодичное футбольное поле с подогревом и прозрачной крышей, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Современный спортивный комплекс для школы олимпийского резерва "Трудовые резервы" строят по адресу: улица Суздальская, владение 40.
Трехэтажное здание общей площадью 8 тысяч квадратных метров вместит футбольное поле, медицинский кабинет, тренажерный зал, учебный класс, раздевалки, душевые, комнату отдыха и кафе.
Облик спорткомплекса был одобрен в Москомархитектуре.
Как рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, фасады здания украсят алюминиевые силуэты спортсменов. Это 10 футбольных игроков высотой 5 метров. В вечернее время гигантские фигуры украсит светодиодная подсветка.
Прозрачная кровля и десятки светодиодных прожекторов создадут иллюзию дневного света.
За пожарной безопасностью в спорткомплексе будут следить роботы. Их установят вдоль футбольного поля.
Умные машины оснащены интеллектуальной системой распознавания дыма, автоматизированной гидравлической системой и пожарным рукавом. Распознав сигнал задымления или возгорания, роботы-пожарные автоматически начнут работать.
По словам главы департамента спорта и туризма Москвы Николая Гуляева, новое поле станет одной из крупнейших круглогодичных площадок для игры с мячом в Москве после спорткомплекса "Лужники", стадионов "Спартак" и ЦСКА.
Площадь футбольного поля составит 6 тысяч квадратных метров, а высота здания – более 22 метров.
Еще на этапе чертежей инженеры учитывали, что во время игры футбольный мяч способен взлететь над полем на 15-20 метров, рассказал Гуляев.
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