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Город

02:08

Единую цифровую площадку в строительстве планируют создать в Москве

город строительство

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мэрия Москвы представила федеральным властям концепцию единой цифровой площадки в строительной сфере, передает "Интерфакс".

Как сообщила заместитель руководителя столичного департамента градостроительной политики Надежда Караванова, в настоящее время идет анализ этой концепции.

Предполагается, что площадка объединит всех участников строительной отрасли: застройщиков, проектировщиков, а также федеральные и региональные органы власти.

По словам Каравановой, это позволит сократить общий срок административных процедур в строительстве, а также количество обращений застройщиков за услугами.

При этом указывается, что новая площадка будет клиентоориентированной. Застройщик автоматом будет получать уведомления об оформлении документов.

Для запуска платформы понадобится внесение изменений как в региональное, так и в федеральное законодательство, что может занять не один год.

Ранее сообщалось, что выставка проектов планировки новых кварталов в рамках программы реновации пройдет в шести районах столицы.

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