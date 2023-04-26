Оценку изменения стоимости основных строительных материалов еженедельно проводят в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичный строительный комплекс каждую неделю проводит оценку изменения стоимости основных строительных материалов. Об этом сообщила начальник отдела инновационного развития строительной отрасли департамента градостроительной политики Москвы Светлана Марченкова.

"Оценка изменения стоимости проводится еженедельно по 30 основным ценообразующим строительным материалам, стоимость которых составляет до 70% от общей стоимости материалов и оборудования, используемых при строительстве объекта", – рассказала она на парламентских слушаниях на тему "Импортозамещение в строительной отрасли".

Для того чтобы строительные ресурсы не оказались в дефиците, строительный комплекс ведет постоянный мониторинг, анализирует и прогнозирует долгосрочные потребности по основным российским и импортным материалам, а также по инженерному оборудованию, которое используется при реализации программ по городскому строительству, отметила Марченкова.



Производители стройматериалов, работающие на территории столицы, получают разные меры поддержки. Это сделано в рамках предотвращения нехватки ресурсов на рынке, сказала представитель департамента.

Одним из примеров она назвала комплексную систему информационной поддержки, которая была сформирована в столичном Стройкомплексе.

В основе поддержки находится Московский территориальный строительный каталог (МТСК), в котором содержится более 3,7 тысячи номенклатурных позиций, из которых 350 – инновационного назначения, подчеркнула Марченкова.

"В каталог мы включаем продукцию, которая подтверждена сертификатами и другими документами, в их числе – стандарты организаций, протоколы испытаний и результаты исследований. На ресурсе планируется создать реестр информационных моделей строительной продукции с возможностью их визуализации, а также разместить интерактивную карту дислокации предприятий строительной индустрии и информацию о сметных ценах на строительные ресурсы", – добавила она.

Руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин добавил, что использование продукции из МТСК способствует решению вопросов по замещению иностранной продукции, гарантирует качество, безопасность и надежность при их использовании в городских постройках.

"В итоге это приводит к повышению качества жизни горожан, что отвечает задачам, которые ставит перед Стройкомплексом мэр Москвы Сергей Собянин", – сказал он.

Ранее сообщалось, что департамент градостроительной политики Москвы занимается подготовкой предложений по снижению влияния на климат и по адаптации к его изменениям, а также разработкой документации в сфере повышения энергоэффективности строительных объектов города.

