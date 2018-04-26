Сезон городских фонтанов открылся в центре Москвы

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

В Москве открылся сезон фонтанов. Торжественное мероприятие прошло на Биржевой площади, где в прошлом году создали новый сухой фонтан.

"Сегодня в городе открываются по традиции все фонтаны. Городская система объединяет около 600 фонтанов. Сегодня мы открываем сезон фонтанов открытием нового фонтана на Биржевой площади", – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Вместе с фонтаном на Биржевой площади включили все городские фонтаны. По традиции "водный" сезон в столице продлится до 1 октября, но при благоприятных погодных условиях работу фонтанов могут и продлить.

Заммэра напомнил, что за последние восемь лет в Москве появились 200 новых фонтанов. Водные объекты украсили дворовые территории, парки, скверы и центральные площади и улицы.

Бирюков также отметил, что за последние два года отремонтировали 247 фонтанов.