Сезон городских фонтанов открылся в центре Москвы

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
В Москве открылся сезон фонтанов. Торжественное мероприятие прошло на Биржевой площади, где в прошлом году создали новый сухой фонтан.
"Сегодня в городе открываются по традиции все фонтаны. Городская система объединяет около 600 фонтанов. Сегодня мы открываем сезон фонтанов открытием нового фонтана на Биржевой площади", – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Вместе с фонтаном на Биржевой площади включили все городские фонтаны. По традиции "водный" сезон в столице продлится до 1 октября, но при благоприятных погодных условиях работу фонтанов могут и продлить.
Заммэра напомнил, что за последние восемь лет в Москве появились 200 новых фонтанов. Водные объекты украсили дворовые территории, парки, скверы и центральные площади и улицы.
Бирюков также отметил, что за последние два года отремонтировали 247 фонтанов.
В своем современном виде площадь существует с 1782 года, когда южную часть Богоявленского переулка расширили за счет сноса застройки по его восточной стороне. Долгое время площадь называлась Карунинской – по фамилии купца Карунина, имевшего тут в XVIII веке латунную фабрику. С конца XIX века площадь стала называться Биржевой, поскольку здесь находилось здание Московской биржи.
В июле-сентябре 2017 года площадь и прилегающие к ней переулки благоустроили. Воздушные кабельные линии убрали в специальную кабельную канализацию, а пространство площади замостили гранитом.
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