Власти Москвы модернизировали противопожарные системы в 24 медицинских учреждениях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Специалисты завершили работы по модернизации противопожарных систем в 24 столичных медицинских учреждениях. Об этом сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, в 2020 году на объектах здравоохранения для повышения безопасности пациентов, персонала и оборудования начались работы по обновлению противопожарных систем. Планируется, что в 17 учреждениях они будут окончены в II квартале этого года.
Известно, что в адресный перечень 41 объекта здравоохранения попали НИИ скорой помощи имени Склифосовского, Первая городская больница, Филатовская детская больница и Центр патологии речи. Общая площадь всех зданий составляет 900 тысяч квадратных метров.
"Новейшие комплексы позволяют оперативно оповещать о пожаре, руководить эвакуацией, вести управление инженерными коммуникациями. Принцип действия систем следующий: при задымлении в помещении срабатывает датчик, менее чем через одну секунду на центральный пульт управления приходит сигнал, что в помещении обнаружено задымление. После этого срабатывает второй датчик, автоматически включается оповещение, а сигнал уходит в Центр управления в кризисных ситуациях", – уточнил Бирюков.
Он добавил, что менее чем через 15 минут на место приезжают пожарные расчеты, а с поста учреждения автоматически поступает сигнал на отключение вентиляции, включение дымоудаления, опускание лифтов на первый этаж, а также на разблокировку дверей.
Ранее заммэра сообщил, что городские службы усилили контроль за тоннелями, причалами и набережными перед пропуском весеннего паводка. Он отметил, что зимний период стал одним из самых снежных за последние годы. В связи с рекордными морозами толщина снега и льда на водоемах превысила параметры прошлых лет, что может привести к более интенсивному пропуску паводка, уточнил заммэра.
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